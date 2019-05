Tuttosport - Gattuso, la Champions per salvare il posto e investire: con Rino un mercato di giovani

Il sogno Champions è ancora alla portata. Questione di... matematica, quella che consente al Milan di sperare ancora. Gattuso ha preparato la gara di Ferrara in silenzio, cercando di trasmettere al gruppo la sua mentalità. L’obiettivo del tecnico è sempre lo stesso: riportare il club rossonero più in alto possibile.

CONFERMA - Rino ha sempre lavorato con impegno e professionalità, nonostante le voci sul suo futuro (e non solo). Come evidenzia l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, cacciarlo in caso di qualificazione in Champions League sarebbe un non senso. Anche un eventuale quinto posto non sarebbe da buttare e confermerebbe comunque la bontà del lavoro svolto dall’allenatore milanista. Ma sulle decisioni di Gazidis, che ormai ha surrogato in tutto Leonardo, non c’è certezza.

GIOVANI - L’impossibilità di allestire subito una rosa di campioni - a causa dei noti problemi legati al Fair Play Finanziario - è un altro punto a favore della conferma di Gattuso. Un top player in panchina, infatti, pretenderebbe costosi investimenti che il Milan in questo momento non può permettersi. La Champions League darebbe un’aggiustata ai conti e consentirebbe al club di effettuare un mercato incentrato sui giovani (come Sensi, Bamba, Celik e Saint-Maximin).