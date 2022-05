Tuttosport - I possibili significati dell'ultimatum lanciato da Investcorp

MilanNews.it

Sembrava tutto andare a gonfie vele nelle trattative tra Investcorp ed Elliott per l'acquisizione del club rossonero ma, da quando si è inserita RedBird Capital nelle discussioni, le cose hanno cominciato a cambiare giorno dopo giorno. Oggi il fondo arabo fa filtrare un po' di indisposizione e avrebbe mandato un ultimatum alla proprietà del Milan, gesto che può essere interpretato in vari modi.

La situazione

Anche solo una decina di giorni fa, nulla faceva presagire alla situazione in cui ci troviamo oggi. Come sottolina oggi Tuttosport, le trattative tra fondo arabo e famiglia Singer erano iniziate con l'esclusiva per due settimane in cui era stata definita la cifra di 1,18 miliardi di euro e in cui Investcorp aveva potuto svolgere la due diligence dei conti del club rossonero. Operazione che, come era filtrato, si era svolta senza alcun intoppo nel periodo di esclusività. Al termine delle due settimane, circa fine aprile, quando si parlava già di signing e closing, ecco la svolta. Le prime crepe sono da ricercare nell'impostazione finanziaria dell'offerta che gli arabi volevano suddividere tra 800 milioni di equity e 400 di finanziamenti vari. Poi, settimana scorsa, la voce dell'interessamento di RedBird Capital che ha messo in allarme la società di Alardhi che, di fronte al silenzio di Elliott, ha voluto lanciare il suo ultimatum.

Tre interpretazioni

Sempre come sottolinea oggi Tuttosport. La mossa di Alardhi potrebbe avere diverse letture e finalità. La prima, quella più immediata, ricalca perfettamente il significato di "ultimatum": gli arabi hanno messo la loro offerta sul tavolo da un mese ormai e hanno rispettato l'iter in tutti i suoi passaggi, la scelta deve essere fatta da Elliott, prendere o lasciare. Un'altra visione potrebbe essere quella che riguarda la concorrenza. Investcorp parte sempre dal fatto che l'offerta c'è e da tempo ormai; ora gli arabi si chiedono se davvero ci siano altri soggetti in gioco interessati all'acquisizione del Milan o sia addirittura una strategia di Elliott per alzare il prezzo. L'ultima interpretazione, potrebbe essere che Investcorp si voglia tirare indietro e abbia voluto fare un po' di clamore per ritirarsi dalla corsa. Quale che sia la motivazione e qualunque sarà l'esito, difficile che se ne venga a capo in poco tempo, specialmente con uno scudetto da conquistare nei prossimi dieci giorni.