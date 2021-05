Tuttosport - Ibra, campionato finito: ora Zlatan teme per gli Europei. Presto il consulto al ginocchio

Stagione finita, ma ora il cruccio di Ibrahimovic è un altro: riuscirà a partecipare all’Europeo? Ad oggi non c’è ancora la certezza. Come riporta Tuttosport, il ginocchio di Zlatan sarà oggetto di un controllo specialistico per capire lo stato dell’articolazione. Lo staff medico del Milan sta monitorando la situazione, ma è possibile che al consulto venga coinvolto anche il professor Volkar Musahl, ovvero il luminare che aveva operato Ibra ai tempi del Manchester.

OBIETTIVO EUROPEO - L’allarme non è ancora scattato, ma i dubbi restano. L’unica certezza, a meno di clamorosi colpi di scena, è che Ibrahimovic non prenderà parte alle ultime due gare di campionato del Milan contro Cagliari e Alatala. Come detto, l’obiettivo dell’attaccante svedese è stabilizzare il ginocchio malandato e capire se potrà o meno essere uno dei protagonisti del prossimo Europeo, che prenderà il via tra meno di un mese.

IN ATTESA - In attesa di avere maggiori informazioni, Ibra - soddisfatto e felice per le ultime vittorie del Milan in quel di Torino - sta proseguendo le terapie a Milanello. Il conto alla rovescia per capire come stia, realmente, il suo ginocchio sinistro è già partito: Zlatan è il primo ad attendere con ansia nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni.