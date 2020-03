Tuttosport - Ibra, il futuro è un rebus: senza Boban e Maldini rinnovo difficile con il Milan

La rivoluzione societaria al Milan avrà probabilmente delle conseguenze anche per quel che riguarda il futuro di alcuni giocatori milanisti, in primis quello di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Senza Boban e Maldini, cioè che coloro che hanno spinto per riportarlo a Milanello, la sua permanenza in rossonero appare molto complicata, anche perchè non va dimenticato che il suo agente Mino Raiola è da tempo piuttosto scettico sul progetto di Elliott.

TRA MILAN E SVEZIA - Ad oggi, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, è molto difficile ipotizzare il futuro di Ibra: dopo gli ultimi avvenimenti negli uffici di via Aldo Rossi, le percentuali di un rinnovo con il Milan sono scese parecchio. Visto il suo stato di forma, il ritiro appare improbabile, mentre una sfida intrigante per lui potrebbe essere il ritorno in Svezia per vestire la maglia dell’Hammarby, cioè la squadra di cui Zlatan è co-proprietario.

SUGGESTIONE MONZA - C'è poi un'altra suggestione che porta direttamente al Monza di Berlusconi e Galliani: "Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo: gli ho detto, vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro, poi l’anno prossimo saliamo in B e fra due stagioni siamo in A" le dichiarazioni di qualche mese fa dell'ex ad milanista. Ovviamente, questa ipotesi dipenderà dagli stimoli dello svedese che dovrebbe accettare di non giocare il prossimo anno nel massimo campionato italiano, ma in quello di Serie B.