Tuttosport - Ibrahimovic scalpita e punta alla doppietta: titolare con Lazio e Liverpool, Pioli ci pensa

Ibra sì, Ibra no. Certamente sì. Zlatan, contro la Lazio, ci sarà, ma non è questo il dubbio di Pioli. Il quesito, infatti, è un altro: il campione svedese giocherà dall’inizio o comincerà dalla panchina? Tra oggi e domani, mister Pioli avrà a disposizione tutti i giocatori e potrà così preparare la sfida di domenica sera con maggiori certezze.

DOPPIETTA IBRA? - Come riporta Tuttosport, l’allenatore rossonero, in questi giorni di avvicinamento al big match di campionato, avrà un confronto costante con Ibrahimovic, il quale potrebbe addirittura "raddoppiare", partendo titolare sia contro la Lazio che in Champions League, contro il Liverpool. Un eventuale doppio impegno che non spaventa certo Zlatan, ma che va studiato bene.

OPZIONE REBIC - Ibra sta bene, è carico e vuole incidere fin da subito, ma il suo minutaggio dovrà essere dosato. Ecco perché l’opzione Rebic "falso nove" contro la Lazio non è ancora tramontata del tutto. Pioli si prenderà tutto il tempo per decidere: gli allenamenti di oggi, domani e sabato scioglieranno i dubbi del mister.