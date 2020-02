Tuttosport - Ibrahimovic sfida CR7: il Milan si aggrappa a Zlatan, protagonista e leader del gruppo

Subito in campo, pochi giorni dopo il derby. In barba all’età e agli acciacchi. Dopo aver messo alle corde l’Inter (nel primo tempo, s’intende), Ibrahimovic è pronto a giocare dall’inizio anche contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia. I rossoneri avranno di fronte un’altra montagna da scalare, ma con Zlatan sul rettangolo le possibilità di riuscire nell’impresa sono ovviamente maggiori.

TITOLARE - Il Milan, dunque, si aggrappa a Ibra. Come riporta Tuttosport, il fuoriclasse svedese è il centro di gravità del pianeta milanista. Anche questa sera, nel big match di Coppa con la Juve, Zlatan guiderà l’attacco di Pioli e proverà a prendere per mano i compagni per cercare di ottenere un risultato positivo. Sarà dura, durissima, ma con il campione di Malmö - come detto - tutto è possibile.

LA SFIDA - Il derby ha messo in mostra un Ibrahimovic in forma. L’attaccante sta bene, sta crescendo dal punto di vista atletico e vuole essere protagonista. Per la squadra è ormai diventato un punto di riferimento, in campo e fuori. Conosce bene l’ambiente e non manca mai di motivare il gruppo, tanto in partita quanto in allenamento. Insomma, un leader. E stasera incrocerà CR7: una sfida nella sfida tutta da vivere.