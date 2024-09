Tuttosport - Il derby è la vittoria di Fonseca: ha ribaltato il suo destino con un 4-2-4 che sembrava un azzardo

Il destino di Paulo Fonseca sembrava essere già scritto: sconfitta anche nel derby ed esonero certo. Ma così non è stato e la vittoria di ieri sera contro l'Inter ha certamente la sua firma: il tecnico portoghese ha infatti ribaltato tutto con un 4-2-4 che alla vigilia sembrava un azzardo e invece ala fine è stata la mossa decisiva per arrivare al successo.

ORA SERVE CONTINUITÀ - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che nel pre-partita Zlatan Ibrahimovic aveva dichiarato che la straccittadina non era decisiva per il futuro di Fonseca sulla panchina del Diavolo, ma in realtà lo sapevano tutti, il portoghese in primis, che un'altra sconfitta avrebbe portato al suo esonero. Il Milan risorgerà dopo questa vittoria nel derby? Lo diranno le prossime partite contro Lecce, Bayer Leverkusen e Fiorentina. La squadra rossonera deve trovare continuità sia nelle prestazioni che nei risultati, altrimenti il successo di ieri rischia di essere stato solo un episodio.

FIDUCIA ED ENTUSIASMO - Il 2-1 all'Inter porterà sicuramente un po' di fiducia ed entusiasmo a Milanello e farà stare più tranquillo anche lo stesso Fonseca: "Non sento, non guardo, non vedo niente. Sarà una settimana con un po' più di fiducia ma per me quel che è importante è continuare a vedere i giocatori credere nelle nostre idee e lavorare come hanno fatto finora. Oggi è stata una vittoria dei giocatori". In realtà è stata la vittoria prima di tutto proprio del tecnico portoghese.