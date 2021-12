Tuttosport - Il dubbio verso il Napoli: la qualità e la voglia di riscatto di Diaz o l'equilibrio di Krunic? Pioli riflette

Stavolta è severamente vietato sbagliare, tanto in campo quanto nelle scelte iniziali. Lo sa bene Stefano Pioli, che sfrutterà questi giorni di avvicinamento alla partita per studiare nei minimi dettagli la formazione da opporre al Napoli. Il tecnico rossonero terrà conto di ogni informazione, di ogni segnale arrivato dai suoi calciatori: giocherà chi è in forma e chi può dare maggiori garanzie dal punto di vista tattico.

Voglia di riscatto

Come riporta Tuttosport, il vero dubbio è nella zona centrale della trequarti: chi agirà da numero dieci alle spalle di Ibrahimovic? La logica dice Brahim Diaz, ma lo spagnolo sta attraversando un periodo di evidente appannamento ed è reduce da alcune prestazioni poco esaltanti. Una grande notte come quella di domenica, però, potrebbe esaltarlo: il big match contro il Napoli potrebbe servirgli per ritrovare stimoli e giocate in grado di farlo riemergere sui livelli che tutti si attendono da lui.

Fattore Krunic

Ma attenzione al jolly Krunic, giocatore poco “vistoso” ma tremendamente utile ed efficace. Il bosniaco è una sorta di equilibratore di gioco e può garantire maggiore fisicità e più inserimenti senza palla, magari sulle sponde di Ibrahimovic. Pioli lo tiene in grande considerazione e sta pensando di gettarlo nella mischia anche domenica.