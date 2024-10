Tuttosport - Il Milan blinda Maignan: rinnovo di 4 anni a 5 milioni a stagione

Mike Maignan è finalmente tornato ai suoi livelli. Il portiere francese si sta esibendo a grandi livelli, confermando di essersi finalmente messo alle spalle i lunghi, noiosi e snervanti infortuni che ne hanno caratterizzato la stagione post scudetto e i continui cambi di preparatore dei portieri.

L'unico passo falso fino a questo momento è stata la prestazione piuttosto incerta contro il Liverpool, ma per il resto 'Magic Mike' ha dimostrato sin dalle prime partite di campionato di essere tornato ad essere decisivo come lo era un tempo, affermandosi anche come l'identità più solida all'interno di un ambiente, come quello rossonero, ancora alla ricerca di certezze.

A confermare ulteriormente questa cosa le dichiarazioni dell'attaccante del Belgio Openda dopo la partita di Nations League contro la Francia. Il 17 del Lipsia ha infatti così parlato del portiere del Milan: "È sempre un incubo incontrarlo. Conosciamo tutti il suo livello. Non è un piacere vedere le sue parate per un attaccante, ma non mi sorprende quello che fa".

Insomma, Maignan potremmo definirlo una sorta di "nuovo acquisto" per questo Milan, che avrà bisogno delle sue parate, ma anche la sua guida da dietro, per uscire da una crisi esistenziale che deve essere affrontata dando nuove e importanti certezze a tutti, in campo e a livello dirigenziale.

A fronte di questo il Diavolo non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare un leader come il portiere francese, che presto verrà blindato e confermato con un importante rinnovo di contratto. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, c’è la sensazione che si possa arrivare a un accordo sulla base di un ingaggio da 5 milioni contro i 2.8 attuali per una durata contrattuale di almeno quattro anni.