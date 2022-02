Tuttosport - Il Milan di Pioli come quello dello scudetto di Zac? Le analogie tra le due squadre

Con il successo contro la Sampdoria, il Milan è tornato in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sull'Inter (che ha una partita in meno) e due sul Napoli. La strada è ancora lunga, ma a Milanello il sogno scudetto è più vivo che mai. In molti vedono delle similitudini con quello che è successo nella stagione 1998-1999, quando la squadra rossonera allenata da Alberto Zaccheroni vinse il 16° scudetto dopo una cavalcata impronosticabile, fatta di sette vittorie nelle ultime sette partite.

NIENTE COPPE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan di Stefano Pioli ha alcune analogie con quello di Zac: innanzitutto, come quella squadra, anche quella attuale non avrà altri impegni oltre al campionato, a parte la doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Il Diavolo giocherà una sola partita alla settimana e potrà quindi concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Serie A. Come 23 anni fa, inoltre, la formazione milanista non è la favorita per lo scudetto, ruolo che spetta invece ai nerazzurri.

ANALOGIE IN CAMPO - A livello tattico, il modulo usato è diverso, ma ci sono comunque alcune analogie: se Zaccheroni aveva un centravanti d'area di rigore come Bierhoff, oggi Pioli ha Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. A dare imprevedibilità al Milan del 1998-1999 c'era George Weah, mentre in quello attuale c'è Rafael Leao che con la sua velocità e i suoi dribbling è una spina nel fianco di tutte le difese avversarie. C'è una somiglianza, infine, anche in mezzo al campo: la formazione di Zac si basava infatti sulle qualità geometriche di Albertini e sul dinamismo di Ambrosini, oggi il centrocampo milanista punta forte sulla regia di Bennacer e sulla grande mobilità di Tonali.