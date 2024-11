Tuttosport - Il Milan è già sull’orlo del precipizio Champions. Non sono più permessi passi falsi

Il pareggio di Cagliari ha tagliato le gambe e l'entusiasmo di tutto l'ambiente Milan dopo l'incredibile vittoria in Champions League, al Santiago Bernabeu, contro il Real Madrid. L'effetto della trasferta spagnola è durato appena una partita, anche perché all'Unipol Domus Arena la formazione di Paulo Fonseca ha messo in mostra tutti i suoi difetti, da una fase difensiva rivedibile ad un atteggiamento non da squadra che punta a concorrere per lo scudetto.

Mai come quest'anno, però, le rivali non lasciano margine d'errore, anche perché tutte viaggiano sui binari dell'alta velocità, come confermano le due squadre racchiuse in soli due punti, dal primo dal sesto posto. Il Milan ad oggi è settimo, quindi neanche in Conference League, con la Vecchia Signora, sesta, già a 6 punti, 3 se ipotizziamo un'eventuale vittoria nel recupero contro il Bologna.

A fronte di questo Tuttosport questa mattina ha parlato di un Milan già sull'orlo del precipizio Champions, anche perché se il rendimento dovesse continuare ad essere questo, il Diavolo rischia anche di rimanere fuori dai primi 4 posti, obiettivo minimo della società in questa stagione.

A fronte di questo al rientro dalla sosta il Milan non potrà fallire contro la Juventus, in una sfida che già oggi ha delle sembianze vicinissime a una sfida da dentro-fuori per un futuro nell’Europa che conta. I tre punti saranno duqnue vitali, perché in caso di pareggio o sconfitta, è altissimo il rischio di ritrovarsi a fine novembre già fuori, o quasi, dai giochi per un posto nella Champions 2025-26, con tutto quello poi che ne consegue, a livello ambientale, di ambizioni e, soprattutto, economico.