Tuttosport - Il Milan è già sulle spalle di Abraham: verso la titolarità contro il Venezia

vedi letture

A sei giorni dalla ripresa del campionato, è ancora presto per dire quale potrebbe essere la formazione titolare del Milan contro il neopromosso Venezia che, sabato alle 20.45, verrà a visitare i rossoneri a San Siro in occasione della quarta giornata di campionato. Una cosa, però, sembra abbastanza sicura: Tammy Abraham partirà da titolare al centro dell'attacco.

Staffetta

Questa mattina Tuttosport sottolinea che Tammy Abraham dovrebbe partire titolare nella prossima di campionato, questo perché si è già integrato bene fin dai suoi primi passi in rossonero ma anche perché Alvaro Morata avrà appena recuperato dopo circa tre settimane di problemi muscolari. Per tale ragione Fonseca mette già il peso dell'attacco del Milan sulle spalle del nuovo centravanti inglese. C'è da riallacciare immediatamente il rapporto con il tifo rossonero e San Siro, che sembra sfiduciato dopo un'estate e un avvio di stagione non all'altezza delle aspettative. Inoltre l'ex Roma dovrà sostenere le aspettative di essere stato scelto e voluto con forza da Fonseca, principale sponsor nella trattativa. Col Venezia al centro dell'attacco ci si aspetta Abraham, con Liverpool e Inter invece dovrebbe esserci il ritorno di Alvaro Morata. In generale, però, il club rossonero punta ad avere una vera e propria staffetta lì davanti.

Basta Roma!

Nella sua conferenza stampa di presentazione, Tammy Abraham ha dichiarato di aver lasciato la Roma anche perché gli sembrava il giusto momento per "alzare l'asticella". Dietro le righe si capisce che l'inglese consideri come conclusa la sua esperienza in giallorosso. Eppure il suo approdo al Milan è solamente temporaneo, esattamente come quello di Alexis Saelemaekers. Dunque se Abraham dovesse meritarsi la conferma del Milan dovrebbe aspettare che i due club si mettano d'accordo: certo è che con il belga ex Bologna nella capitale, da via Aldo Rossi si potrà sfruttare questa valida contropartita tecnica. In tutto questo c'è Luka Jovic che, escluso dalla lista Champions League, sarà il terzo attaccante rossonero nelle gerarchie e potrà essere usato solo in Serie A (o eventualmente nelle altre competizioni nazionali).