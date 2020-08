Tuttosport - Il Milan ha fretta: il rinnovo di Ibra per sbloccare il resto del mercato

Sono ore decisive per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan per un'altra stagione: le parti sono sempre più vicine e non è un mistero che il club rossonero voglia chiudere questa vicenda entro questo week end così che il giocatore possa essere presente lunedì a Milanello per il raduno. Il Milan, negli ultimi giorni, ha migliorato la sua offerta (6 milioni di euro complessivi grazie a bonus facilmente raggiungibili) e questo è stato molto apprezzato dall'attaccante svedese.

RINNOVO VICINO - Come riferisce questa mattina Tuttosport, la svolta è attesa già nelle prossime ore: in via Aldo Rossi si respira grande ottimismo anche perchè nessuno, in Europa, ha proposto così tanti soldi a Ibra per la prossima stagione. Il giocatore lo sa bene e per questo il suo sì definitivo all'offerta milanista non dovrebbe tardare ad arrivare. In queste settimane, tutti gli sforzi dei dirigenti rossonero sono stati riservati proprio al rinnovo di Ibra perchè lo svedese viene visto come la base da cui ripartire per la prossima stagione.

RINFORZI - Una volta prolungato il contratto di Ibrahimovic, il Milan potrà finalmente iniziare a pensare al resto del mercato. Come ha spiegato anche mister Pioli nelle scorse ore, la squadra milanista ha bisogno di pochi rinforzi, ma in zone di campo ben precise: servono infatti un terzino destro, un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista centrale e un esterno offensivo per completare il reparto d’attacco. In via Aldo Rossi hanno le idee chiare, ora manca solo il via libera di Ibra per sbloccare il mercato rossonero.