Tuttosport - Il Milan manda un messaggio all'Atalanta. Reijnders ne manda uno al Milan

Vittoria netta e senza appello quella del Milan ieri sera negli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo. I rossoneri hanno fatto quello che dovevano fare e anzi, forse anche din più, dal momento che si è materializzato uno scenario da sogno: qualificazione ipotecata nei primi 23 minuti con quattro gol e risparmio energetico attivato per il resto della partita. E visti gli impegni da qui a fine gennaio, ce ne era un grandissimo bisogno.

Atalanta avvisata

Questa mattina Tuttosport quasi non commenta la partita che, paradossalmente, pur avendo regalato 6 gol e grandi giocate, ha poco da raccontare: il Milan ha fatto il suo con un grande approccio e una grande maturità, aspetti che non sempre erano emersi in altre gare contro squadre della caratura del Sassuolo. Piuttosto ci si proietta già a venerdì sera quando i rossoneri sfideranno l'Atalanta seconda in classifica e squadra più in forma del campionato al momento. Contro gli uomini di Gasperini non è mai semplice, soprattutto quando si gioca a Bergamo ma se il Diavolo sarà in grado di reggere difensivamente (contro un attacco ben più pericoloso di Empoli e Sassuolo) ma specialmente di entrare in campo con l'atteggiamento giusto, allora la gara sarà aperta a qualsiasi tipo di evenienza, come ogni big match che si rispetti.

Messaggio di Reijnders

La partita contro l'Atalanta dirà tantissimo sul futuro del Milan in questo campionato: considerando che si scontreranno nel weekend Napoli e Lazio, i rossoneri con una vittoria riaprirebbero nuovi scenari che a oggi sembrano chiusi. Ha meno pressione invece la Dea che in ogni caso rimarrebbe in ottima posizione. Per far sì che il Diavolo ritorni in carreggiata serve che gli uomini migliori, quelli che hanno brillato anche ieri sera, siano trascinanti anche a Bergamo. Uno su tutti, il milanista del momento: Tijjani Reijnders. Siamo già arrivati a sette gol stagionali, ha già segnato in tutte le competizioni ed è irrefrenabile in mezzo al campo. Inoltre si è vicini anche al rinnovo di contratto: l'olandese lunedì sera a Ziggo Sport, canale olandese, ne ha parlato. Le sue dichiarazioni sono molto incoraggianti: "Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma sembra una bella cosa. E' una bella ricompensa che il Milan vuole darmi, estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. E' un grande club in cui giocare"