Tuttosport - Il Milan non molla Bakayoko: contatti vivi col Chelsea, Krunic può sbloccare l’affare

Il Milan non molla Bakayoko, ma i tempi non sembrano essere ancora maturi. Anche perché, come detto più volte, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, dopo aver piazzato il colpo Tonali, non hanno più l’esigenza di dover acquistare un centrocampista. L’intenzione c’è tutta - un altro mediano farebbe comodo a Pioli - ma non c’è fretta. L’affare si farà solo a determinate condizioni.

VIA KRUNIC - Come riporta Tuttosport, il Milan sta mantenendo vivi i contatti con il Chelsea, nonostante la trattativa stia vivendo una lunga fase di stallo. Stando all’indiscrezione riferita dal noto quotidiano sportivo, la cessione di Rade Krunic potrebbe sbloccare la questione Bakayoko. Il Friburgo ha offerto 8 milioni di euro complessivi (6 più 2 di bonus) per il cartellino del centrocampista bosniaco e vorrebbe una risposta definitiva nelle prossime ore.

PLUSVALENZA - La proposta dei tedeschi permetterebbe al Milan di non effettuare una minusvalenza in questo esercizio di bilancio e di registrare addirittura una plusvalenza se dovessero scattare i 2 milioni di bonus. Con l’addio di Krunic i rossoneri potrebbero lavorare all’operazione Bakayoko con maggiore "forza economica". Occhio quindi ai possibili sviluppi.