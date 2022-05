Tuttosport - Il Milan piomba su Enzo Fernandez, blitz in Argentina di Moncada: ha il sì del giocatore

MilanNews.it

Nonostante l'interesse di mezza Europa, il Milan è la prima squadra ad essersi mossa con anticipo per Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 che si è messo in mostra con il River Plate. La dirigenza rossonera ha visto in Fernandez un profilo su cui investire per il futuro, anche a cifre contenute. A muoversi - scrive Tuttosport questa mattina - è stato direttamente Geoffrey Moncada, con un blitz avvenuto un mese fa in Sudamerica.

I tempi si allungano

Con il cambio di proprietà in ballo, le tempistiche sul mercato rossonero si allungano: non solo i rinnovi dei giocatori, ma anche quello di Maldini e Massara tardano ad arrivare, per questo non è stato fatto nessun tipo di affondo sugli obiettivi. Origi, invece, è un caso a parte essendo un parametro zero.

La promessa e le cifre

La stessa situazione potrebbe virare anche su Enzo Fernandez, con il quale il Milan aveva strappato una sorta di promessa dando la precedenza al progetto rossonero, ottimo per i giovani in rampa di lancio come lui. Il rischio asta, però, è alto, nonostante il blitz di Moncada avesse portato il River ad ascoltare un'offerta - di 15 milioni - del Milan. Il giocatore, inoltre, ha una clausola di 18 milioni di euro.