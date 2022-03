Tuttosport - Il Milan prepara il post-Kessie: Adli, Pobega e Renato Sanches

MilanNews.it

L'annuncio ufficiale arriverà solo al termine di questa stagione, ma il futuro di Franck Kessie è ormai scritto: l'ivoriano lascerà il Milan a zero in estate e si trasferirà al Barcellona, con cui ha trovato l'accordo definitivo nelle scorse ore. Non è una novità il suo addio e per questo in via Aldo Rossi non si faranno trovare impreparati, anche se sanno bene che non sarà semplice sostituire un giocatore che è stato un perno fondamentale della squadra di Pioli negli ultimi anni.

DUE ARRIVI SICURI - Come spiega stamattina Tuttosport, Sandro Tonali, Ismael Bennacer e il jolly Rade Krunic sono sicuri di un posto nella rosa rossonera della prossima stagione, mentre è da valutare la posizione di Tiemoué Bakayoko, il quale non sta convincendo e per questo non è escluso che il Milan possa discutere con il Chelsea di interrompere prima il prestito biennale del francese (scadenza giugno 2023). Al momento, sono invece già certi l'arrivo di Yacine Adli dal Brodeaux e il ritorno di Tommaso Pobega dal Torino, ma se dovesse andare via Bakayoko potrebbe esserci spazio per un altro innesto.

PRIMO NOME DELLA LISTA - Da tempo, il club di via Aldo Rossi ha messo gli occhi su Renato Sanches, 24enne centrocampista portoghese del Lille: i rossoneri hanno già provato a portarlo a Milanello durante il mercato invernale, ma non è stato trovato l'accordo con il giocatore (con i francesi invece l'intesa era stata raggiunta a 20 milioni di euro più bonus). Il suo nome è ancora in cima alla lista di Maldini e Massara (anche se ci sono dei dubbi sulla sua tenuta fisica visto i ripetuti infortuni), i quali dovranno però stare molto attenti alla concorrenza della Juventus che ha messo anche lei gli occhi su Renato Sanches.