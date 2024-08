Tuttosport - Il Milan punta altri 4 rinforzi: Fonseca attende nuovi innesti prima del Torino

vedi letture

Non si può più aspettare, fra meno di due settimane il Milan comincerà a fare sul serio e disputerà la prima gara ufficiale della stagione che coinciderà con l'esordio in campionato: sabato 17 agosto a San Siro verrà a far visita il Torino di mister Paolo Vanoli. Paulo Fonseca, attualmente impegnato con la squadra nella tournée americana, si aspetta che per il 10 agosto, giorno in cui i rossoneri torneranno a Milanello, possa trovare almeno un paio di rinforzi in vista del Toro. In generale il Milan, come ricorda oggi Tuttosport, è al lavoro su quattro possibili obiettivi.

Difesa e centrocampo

I giocatori su cui il club rossonero sta spingendo maggiormente in questa fase sono Emerson Royal e Youssouf Fofana, due profili che il Milan si è segnato fin dal mese di giugno e per i quali ininterrottamente sta lavorando nella speranza di scalfire le resistenze di Tottenham e Monaco. Per quanto riguarda il terzino brasiliano, Tuttosport sottolinea come la trattativa sia finalmente a buon punto: per Royal il Milan è pronto a chiudere nelle prossime 48 ore. Sul piatto ci sono ancora 1-2 milioni di differenza ed è probabile che la cifra finale si attesti sui 17 milioni, tutto incluso. Per il mediano francese la partita si gioca su un campo ben più accidentato, quello del Principato. I monegaschi hanno fissato il tetto a 35 milioni con il Milan che ne offre massimo la metà: ci si verrà incontro ma difficilmente i rossoneri potranno chiudere a meno di 25 milioni. Fonseca ha bisogno di un centrocampista e per questo sarà necessario accelerare le operazioni.

Centrocampo e attacco

E poi ci sono i due colpi che non sono vitali ma che possono essere importanti per andare a completare la rosa con giocatori di qualità. Partendo dal centrocampo, il sogno del Milan è portare a Milanello Lazar Samardzic, centrocampista e trequartista serbo che negli ultimi due anni si è messo in mostra nell'Udinese. La trattativa sarà complicata da entrambe le parti: sia con il padre-agente che negli ultimi 12 mesi ha messo in difficoltà sia Inter che Napoli, che soprattutto con il club friulano che chiederà almeno 25 milioni. Il Milan deve valutare i pro e i contro di un'ipotetica trattativa. Qualche metro più avanti si cerca un vice Morata, indipendentemente da quello che sarà il destino di Luka Jovic. Sfumato Fullkrug che andrà in Premier League con ogni probabilità, il Milan spingerà per Tammy Abraham, calciatore molto gradito da Fonseca: la Roma chiede 25 milioni ma da via Aldo Rossi non hanno intenzione di spendere così tanto. Si prevede una lunga trattativa.