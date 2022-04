Tuttosport - Il Milan rallenta, ma Pioli ci crede: per lo scudetto è ancora tutto aperto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per qualche settimana il Milan ha avuto il destino nelle proprie mani, ora però dopo gli ultimi due deludenti pareggi contro Bologna e Torino la situazione è cambiata e se l'Inter dovesse vincere il recupero contro i rossoblù di Mihajlovic sorpasserebbe i rossoneri in classifica. Il rallentamento del Diavolo è stato tanto inatteso quando inaspettato, anche perchè si trovava di fronte due squadre, sulla carta, assolutamente inferiori.

CORSA SCUDETTO - Nonostante tutto, in casa rossonera credono ancora nello scudetto come ha fatto capire anche lo stesso Stefano Piolo ieri nel post-partita quando gli hanno chiesto un commento sulla corsa al tricolore quando mancano sette giornate alla fine del campionato: "Percentuali scudetto? Non le faccio, non ci becco mai. Prima eravamo favoriti noi, poi il Napoli, poi l'Inter. Può succedere ancora di tutto. Il campionato è competitivo, le difficoltà ci sono" riporta stamattina Tuttosport.

RECUPERO INFORTUNATI - Il Milan deve ritrovare lo smalto di qualche settimana fa e deve farlo fin dal prossimo match contro il Genoa in programma venerdì sera. La speranza del tecnico rossonero è quella di recuperare almeno qualcuno degli infortunati, in particolare Bennacer, Rebic e Ibrahimovic, la cui assenza si è sentita parecchio ieri contro il Torino. In casa rossonera sanno bene che siamo nel momento decisivo della stagione e dopo due 0-0 di fila non si può più sbagliare.