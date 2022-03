Tuttosport - Il Milan si affida a Leao, l'ex talento diventato un esterno devastante: Rafa sfida Osimhen

Il Milan di oggi non è ancora Leao-dipendente, ma poco ci manca. Gran parte delle giocate offensive dei rossoneri, infatti, passa al genio del portoghese, l’unico davvero in grado, con i suoi strappi palla al piede, di spaccare le partite. Anche contro il Napoli, l’apporto di Rafael sarà determinante, in un senso o nell’altro. Perché quando l’ex Lille incanta il Milan va, ma quando fatica a incidere tutta la squadra ne risente.

Da talento a certezza

Come sottolinea Tuttosport, che si sofferma sull’attaccante milanista mettendolo a confronto con un altro protagonista della supersfida di domani, il nigeriano Osimhen, Leao ci ha messo tre stagioni per diventare il campione di oggi. Nelle prime due annate in rossonero, infatti, Rafa ha mostrato lampi di ciò che poteva diventare, ma il “clic” nella sua testa è scattato questa estate. E così, il portoghese è passato dall’essere un talento senza continuità e un ruolo preciso a un esterno d’attacco devastante.

Che sfida al "Maradona"

I numeri sono dalla sua parte (11 gol complessivi, record personale in carriera, e 6 assist): Leao, che sta attraversando un periodo di grande forma, è davvero a un passo dal diventare un elemento in grado di fare la differenza sempre, in ogni partita. Domani incrocerà Osimhen: da loro, soprattutto da loro dipenderanno le sorti di Milan e Napoli in quella che potrebbe risultare una partita decisiva per lo Scudetto.