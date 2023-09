Tuttosport - Il Milan si ritrova, Leao si ritrova. Tre punti fondamentali al di là del gioco

Il Milan torna alla vittoria dopo una settimana difficilissima cominciata con la batosta nel derby e proseguita con il pareggio amaro in Champions League contro il Newcastle. A decidere la sfida con il Verona ci ha pensato il giocatore migliore dei rossoneri, quello che era finito nell'occhio del ciclone dopo una partita sbagliata: Rafael Leao. Il suo lampo dopo 8 minuti ha rimesso il Milan in carreggiata.

Fondamentale

La squadra di Pioli, complice anche la sconfitta della Juventus, ritrova il secondo posto: quattro vittorie in cinque partite, un ruolino di marcia sicuramente molto positivo. Ma dopo gli ultimi sette giorni, come sottolinea oggi Tuttosport, era fondamentale vincere perchè bastava veramente pochissimo per naufragare nel vortice di negatività. E il calendario non ti permette di piangerti addosso. I rossoneri mercoledì saranno a Cagliari e sabato invece sfideranno a San Siro la Lazio in un nuovo big match. Quindi una gara fondamentale in Champions League, davanti al muro giallo del Borussia Dortmund. Insomma, gli impegni sono serrati e tutti importantissimi: era cruciale ritrovare immediatamente i tre punti. Farlo con un guizzo di Leao è stata la ciliegina sulla torta dopo la pioggia di critiche degli ultimi giorni.

Sporca

I tre punti del Milan sono arrivati forse in maniera "sporca", nel senso che i rossoneri non hanno mostrato il brillante gioco delle prime tre giornate e sono apparsi un po' imballati. Il gol, arrivato dopo 8 minuti, è nato da una buona fase di pressing degli attaccanti e da l'imprecisione della difesa del Verona, poi la squadra di Pioli ha avuto qualche occasione in contropiede con Pulisic e Musah che non ha sfruttato a dovere. Un gioco offensivo poco fluido ma qualche scusante c'è. Pioli ha dovuto fare a meno all'ultimo minuto sia di Calabria che di Theo Hernandez, essendo costretto a ridisegnare i suoi in campo con un 3-4-3 inedito. Anche per questo - e forse per la necessità di fare punti dopo una settimana pesante psicologicamente - le gambe e i meccanismi sono apparsi tutt'altro che oliati. Per il momento però basta questo.