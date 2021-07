Tuttosport - Il PSG ci prova per Theo: offerti 40 milioni, no secco del Milan

Dopo Hakimi, il PSG guarda ancora a Milano per rinforzare le sue corsie laterali. Stavolta però l'obiettivo non gioca nell'Inter, ma sull'altra sponda del Naviglio: si tratta di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, per il quale i francesi avrebbero presentato un'offerta da 40 milioni di euro, proposta subito rispedita al mittente dal club di via Aldo Rossi.

DUE MOTIVI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri non hanno nessuna intenzione di rinunciare a Theo, giocatore fondamentale nel raggiungimento della qualificazione in Champions League nella scorsa stagione, per due motivi: innanzitutto il francese è importantissimo nello schieramento tattico di Stefano Pioli e inoltre 40 milioni è una cifra troppo bassa per uno come lui.

VICINO IL VICE THEO - Dopo aver investito tanto nelle ultime settimane, difficilmente il PSG potrà migliorare la sua offerta al Milan, che comunque è stato piuttosto chiaro e non rinuncerà assolutamente a Theo. Anzi, nel frattempo il Diavolo è molto vicino a prendere il suo vice a sinistra: si tratta di Fodé Ballo-Touré, 24enne terzino sinistro del Monaco per il quale la distanza tra domanda (4,5 milioni di euro) e offerta (4 milioni) è ormai minima.