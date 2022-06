Tuttosport- Il punto sul mercato. Il sogno è De Ketelaere, dubbio Botman-Bremer

MilanNews.it

Il mercato entra giorno dopo giorno sempre più nel vivo dei discorsi dei quotidiani. Il Milan si sta muovendo da tempo, pur con le note vicende societarie che oggi hanno trovato la loro risoluzione, e punta a migliorarsi in quasi ogni reparto. In attacco sono la trequarti e la fascia destra che devono elevare il loro livello ma anche in difesa si lavora per portare a casa un colpo importante.

De Ketelaere per la trequarti

Il nome di Charles De Ketelaere si fa sempre più insistente e, come riferisce questa mattina Tuttosport, sarebbe il preferito dalla dirigenza rossonera per l la posizione da trequartista puro, da numero 10. Il profilo è l'ideale per la storia recente rossonera: classe 2001 e con un grandissimo potenziale. Nonostante il suo ruolo sia quello di rifinitore dietro le punte, il belga può interpretare anche la fascia destra e qualora arrivasse Pioli potrebbe divertirsi non poco a sfruttare questa duttilità. Il nodo rimane sempre convincere il Bruges ad abbassare un po' le pretese che oggi toccano i 40 milioni di euro. Per la destra c'è un altro giocatore che arriverebbe dai Campioni del Belgio: l'olandese Noa Lang. Il classe '99 è meno costoso (potrebbero bastare 20) ma allo stesso tempo è molto sicuro di sè: "Io sono così. Sono un po' uno showman". L'out di destra ha bisogno di avvicinarsi al rendimento di quello di sinistra: i gioiellini del Bruges possono fare al caso del Milan.

Intrigo difensivo

Per la difesa il nome designato da tempo - addirittura da gennaio - è quello del centrale olandese Sven Botman. Sul difensore del Lille, però, non è mai mancata la concorrenza e in particolare quella del Newcastle che sta tentando in ogni modo di convincere il giocatore a venire in Premier League. Infatti, Botman gradirebbe Milanello come prossima tappa della sua carriera ma l'offerta economica che arriva dall'Inghilterra sarebbe più gradita dal club francese rispetto ai 30 milioni più bonus messi sul piatto dal Milan. Dato che Botman non potrà resistere all'infinito, il Milan si tutela e sonda il terreno che porta a Gleison Bremer, difensore del Torino eletto come migliore nel suo ruolo nell'ultimo campionato di Serie A. La concorrenza per il brasiliano non manca ma il prezzo dovrebbe essere quello concordato a suo tempo tra Cairo e calciatore: 25 milioni di euro. La terza ipotesi è che il club si affidi alla coppia Tomori-Kalulu anche per il futuro e viri su un profilo più di integrazione del reparto, investendo i soldi originariamente stanziati per Botman su un nome offensivo.