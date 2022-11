Tuttosport - Il rammarico di Pioli dopo lo 0-0 di Cremona. E la classifica non lo soddisfa...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La brusca e inaspettata frenata di ieri sera sul campo della Cremonese, dove il Milan non ha saputo andare oltre un deludente 0-0, ha lasciato parecchia delusione in tutto l'ambiente rossonero. Anche perchè dopo questo mezzo passo falso il distacco con il Napoli capolista è aumentato fino ad 8 punti.

LA DELUSIONE DI PIOLI - Il rammarico di Stefano Pioli per il pareggio di ieri è tanto, come ha spiegato nel post-partita: "Potevamo fare di più, io in primis. Abbiamo fatto un discreto primo tempo e un secondo tempo non all’altezza. Non siamo riusciti a creare un volume di situazioni offensive che dovevamo creare per essere più pericolosi. Loro si sono chiusi, ma noi dovevamo fare di più" le parole del tecnico rossonero riportate questa mattina da Tuttosport. Pioli ha provato a dare una scossa alla squadra nel secondo tempo con gli ingressi di Kalulu, Leao e De Ketelaere, ma purtroppo sono serviti a poco: "Nella ripresa abbiamo perso fluidità e lucidità. Abbiamo vinto pochi duelli offensivi. Questa sera non ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato bene nel recupero palla e ci sono mancati il movimento e la qualità nelle giocate. Noi dovevamo muoverci in maniera più efficace senza palla".

DISTACCO AUMENTATO - Con questo pareggio e la vittoria del Napoli contro l'Empoli, il distacco tra le due squadre è aumentato e ora è di 8 punti. Non pochi dopo 14 giornate: "Otto punti dal Napoli sono tanti, la classifica non ci piace. Non volevamo questo distacco. Dobbiamo pensare a vincere contro la Fiorentina domenica. Bisogna fare i complimenti a loro, ma noi dobbiamo fare qualcosa in più" ha dichiarato Pioli nel post-partita di ieri sera. Vero che il campionato è ancora lungo, ma il tecnico rossonero non può essere assolutamente soddisfatto della classifica del suo Milan.