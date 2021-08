Tuttosport - James, messaggio al Milan (ma deve ridursi l'ingaggio). Per la trequarti in lizza anche Ziyech

"La Serie A sarebbe una buona opzione. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra, mi manca soltanto l'Italia". Lo ha dichiarato James Rodriguez durante una diretta su Twitch. Il colombiano, di fatto scaricato dall’Everton, ha strizzato l’occhio al nostro campionato, inviando un messaggio - nemmeno tanto subliminale, scrive Tuttosport - al Milan.

STIPENDIO TOP - Da tempo, ormai, l’agente Jorge Mendes sta cercando una sistemazione per il suo assistito e lo ha proposto anche a Maldini e Massara. Ma l’ingaggio di James Rodriguez (7 milioni all’anno) rappresenta un ostacolo difficile da superare, a meno che il giocatore non accetti di scendere ad almeno 4 milioni per rientrare nei parametri rossonero. Uno "sforzo" che il colombiano potrebbe non considerare.

GLI ALTRI PROFILI - James, comunque, resta un’opportunità, ma non è certo l’unico trequartista presente sul taccuino del Milan. Il marocchino Ziyech, in uscita dal Chelsea, è forse il profilo che maggiormente stuzzica l’interesse dei dirigenti di via Aldo Rossi, ma ci sono pure Ilicic e Vlasic, per il quale bisogna battere la concorrenza dello Zenit.