Tuttosport - Jolly Bonaventura: Jack si sente pronto, potrebbe essere lui il trequartista di Giampaolo

Una sorta di nuovo acquisto. Una risorsa in più da sfruttare in più posizioni. Bonaventura è un giocatore fondamentale per il Milan, un punto fermo della squadra che l’anno scorso Gattuso ha perso a fine ottobre a causa di un bruttissimo infortunio al ginocchio sinistro. Un ko che costrinse Jack a finire sotto i ferri il 27 novembre.

RIENTRO - Da quel giorno Bonaventura ha fatto tutto il possibile per accorciare i tempi di recupero, inizialmente stimati in 8-9 mesi. Come riporta Tuttosport, l’ex atalantino è riuscito nel suo intento, visto che il 3 agosto, a poco più di 8 mesi dall’intervento, è tornato in campo a Cardiff nell’amichevole contro il Manchester United. Ora Giampaolo lo aspetta a braccia aperte. Il rientro è vicinissimo: Jack ha approfittato della sosta per lavorare duramente a Milanello.

L’OBIETTIVO - Bonaventura è un jolly da centrocampo in su: Giampaolo vede in lui soprattutto le qualità da trequartista. Dopo Suso, dunque, ecco Jack, mentre Paquetà e Calhanoglu sono rimasti sempre nella linea di centrocampo. Da vice dello spagnolo a titolare, ecco l’obiettivo del classe ’89, che punta a riprendersi il Milan.