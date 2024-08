Tuttosport - Jovic non ha convinto. Sarà Okafor il vice Morata a Parma, e su Camarda...

L'esordio in campionato da nuovo numero 9 del Milan non è decisamente andato secondo i piani, con Luka Jovic che è stato praticamente nullo nei 60 minuti in campo. L'attaccante serbo ha ancora una volta "confermato" di essere più un giocatore da schierare a partita in corso piuttosto che titolare, anche perché l'apporto che dà nei pochi minuti a disposizione alle volte è molto più efficace e decisivo, e le partite dell'anno scorso ne sono state un esempio.

A questo punto sorge spontaneo domandarsi: chi prenderà il posto di Alvaro Morata domani pomeriggio al centro dell'attacco in Parma-Milan? Come per il quesito, anche la risposta è piuttosto spontanea, o meglio, scontata, anche perché Paulo Fonseca non avrebbe altre soluzioni in rosa se non questa, salvo qualche esperimento dell'ultimo minuto. L'allenatore portoghese dovrebbe infatti puntare su Noah Okafor prima punta, "eroe" nella prima giornata di campionato grazie al gol segnato allo scadere che ha permesso alla formazione rossonera di pareggiare, con il brivido, contro il Torino.

La scelta finale, scrive Tuttosport, dovrebbe dunque ricadere sullo svizzero, anche se solo l'allenamento di oggi ci darà delle indicazioni più dettagliate in merito alla formazione che Fonseca manderà in campo contro il Parma e si capirà anche se verrà convocato anche il giovane Francesco Camarda, che nella giornata di domenica farà il suo esordio in Serie C con il Milan Futuro a Chiavari contro la Virtus Entella.

Sul classe 2008 c'è però da aprire una parentesi, sulla quale si sofferma Tuttosport: il ragazzo "non ha fretta di essere protagonista in prima squadra, il progetto tecnico su di lui è chiaro a tutti tra Milanello, Casa Milan e entourage del giocatore, ma è ovvio ed evidente che se dentro Milan Futuro dovesse esplodere ulteriormente, allora il passaggio nello spogliatoio della prima squadra diventerebbe inevitabile. Anche perché l’Italia non è clemente come altri paesi dove i 2008 vengono lanciati senza problemi, anche nelle big. Ci vuole coraggio, certo, ma anche una grossa dose di pazienza nel supportare un talento simile". Ed è anche per questo motivo che ad il Milan non ha in programma di prendere un altro attaccante centrale sul mercato.