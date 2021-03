Tuttosport - La corsa Champions passa da Ibra: carisma e gol, Zlatan deve rimettersi il Milan sulle spalle

Ha già "zlatanizzato" tutti, dai compagni all’allenatore, ma il suo lavoro non è ancora finito. Al contrario... Ibrahimovic dovrà dare ancora di più, perché la squadra e il mister hanno bisogno di lui, del suo carisma, della sua esperienza e dei suoi gol - soprattutto! - per uscire da un momento difficile.

GUIDA - Come evidenzia Tuttosport, Ibrahimovic, da leader maximo dello spogliatoio, ci ha messo la faccia dopo l’eliminazione dall’Europa League. Lo svedese è stato forse il principale artefice del cambio di rotta post-Giampaolo: il gruppo, infatti, era alla ricerca di una guida e ha trovato proprio in Zlatan il capopopolo da seguire. Vecchi e nuovi hanno avuto uno stimolo quotidiano e costante nell’esempio portato in campo da Ibra, che adesso deve rimettersi tutto e tutti sulle spalle, portando leadership e gol. Perché il problema, in fondo, sta tutto qua: senza il suo bomber là davanti, il Milan ha praticamente smesso di segnare su azione.

RIVINCITA - Ibrahimovic ritornerà al "Franchi", nello stadio in cui il VAR gli tolse - a suo dire - uno dei gol più belli della carriera per un tocco di mano dubbio, molto dubbio. Zlatan si sente ancora in credito per quella prodezza non convalidata e avrà tanta voglia di tornare a essere decisivo. La corsa Champions - competizione che vorrebbe rigiocare in rossonero - passa da Firenze e, soprattutto, da lui.