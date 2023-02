Tuttosport - Le parole di Dimvula tranquillizzano ma il rinnovo di Leao è tutto da giocare

MilanNews.it

Le parole di Ted Dimvula, arrivate nella giornata di ieri a Sky Sport un po' come un fulmine a ciel sereno, hanno dato un pizzico di serenità all'ambiente Milan che già sul campo sta vivendo settimane da incubo e non aveva bisogno di un riacutizzarsi delle chiacchiere intorno alla trattativa per il rinnovo di Rafael Leao. La trattativa, diversamente da quanto emerso da varie fonti nei giorni scorsi, è ancora assolutamente viva. Logicamente, però, l'accordo è ancora da trovare.

Lodo e clausola

L'edizione questa mattina di Tuttosport ha riportato le dichiarazioni ferme e decise che Dimvula, agente di Rafael Leao, ha affidato ieri al canale di Sky Sport. In soldoni il procuratore del portoghese ha ribadito la ferma volontà di Leao di voler continuare il suo percorso con il Milan e di volerlo fare senza l'intenzione di lasciare i rossoneri alla prima occasione. Tradotto, come aggiunto poi dallo stesso Dimvula: il giocatore e il suo entourage non stanno facendo nessuna pressione per abbassare sensibilmente la clausola per avere più libertà in futuro. Ovviamente, però, come sottolinea Tuttosport la trattativa tra dirigenza rossonera e i rappresentanti di Leao procede e deve considerare tutti i fattori, clausola inclusa. In passato è stato oggetto di discussione e non è escluso che possa essere affrontato nuovamente in futuro per cercare di chiudere la trattativa. Un nodo che dunque va considerato, sia che Leao voglia o meno abbassarlo, così come va considerato l'ormai celeberrimo "Lodo Sporting": il Lille avrebbe perso tutti i ricorsi fatti al Tas dunque il 17 rossonero sarebbe ancora condannato al pagamento del 50% di una multa allo Sporting Lisbona del valore di 19 milioni di euro.

La proposta

Tenendo conto di tutti questi fattori - specialmente quello della multa alla sua ex squadra - il Milan ha formulato nel nuovo anno un'offerta già elevata e più alta rispetto alle prime messe sul piatto per Rafa. Il club non può sobbarcarsi, logicamente, il pagamento della multa allo Sporting ma ha cercato di fare lo sforzo massimo a livello economico per poter tranquillizzare il giocatore e dargli comunque un po' più di respiro sotto questo aspetto. L'offerta di Maldini e Massara avrebbe una base fissa di 6.5 milioni di euro che, grazie ad alcuni bonus realisticamente raggiungibili, potrebbe far entrare nelle casse del talento portoghese fino a 7.7 milioni ogni stagione. Uno sforzo economico da parte del Milan che deve essere visto dal giocatore con orgoglio perchè ha tutti i connotati di un riconoscimento del proprio valore da parte del club, dopo la crescita fatta registrare nell'ultimo anno e mezzo. La strada è ancora intricata, anche perché ci sarebbe da parlare anche del peso delle commissioni degli agenti che giocheranno il loro ruolo, ma la buona notizia è che l'obiettivo è quello di continuare il matrimonio insieme.