Tuttosport - Leao e una chance da non sprecare: deve conquistare definitivamente il Milan

L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic dà una grande chance a Rafael Leao, il quale ha un doppio obiettivo: trascinare il Milan attuale e conquistarsi un posto da titolare in quello del futuro. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in via Aldo Rossi si aspettano tanto dal giovane portoghese che finora ha fatto vedere troppo poco il suo enorme talento.

RUOLO DA PROTAGONISTA - Se dovesse fare bene, Leao si guadagnerà un ruolo da protagonista nel Milan del prossimo anno e così in estate il club di via Aldo Rossi andrà a cercare un solo attaccante (il primo nome della lista è sempre quello di Luka Jovic del Real Madrid, ma piace anche Boadu dell’Az Alkmaar). Non far rimpiangere un campione e un leader come Ibra non sarà facile, ma un anno fa i rossoneri hanno investito parecchi milioni per prelevarlo dal Lille e dunque le aspettative nei confronti del portoghese sono giustamente piuttosto alte.

FALLIMENTO - Attenzione però anche all'ipotesi opposta e cioè che Leao non faccia bene: cosa farà il club milanista a quel punto? Delle riflessioni sarebbero d'obbligo perchè, anche se Rafael è molto giovane, il Milan non può più sbagliare gli stoccatori offensivi e quindi, in caso di fallimento, i rossoneri saranno costretti a prendere due attaccanti in vista della prossima stagione. In via Aldo Rossi e a Milanello si augurano ovviamente che questo non sia necessario e che Leao superi a pieni voti l'esame che lo attende.