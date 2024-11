Tuttosport - Leao, occhio all'altro 10. Yildiz vuole ribaltare il Milan (e le valutazioni)

vedi letture

Quella di domani sera tra Milan e Juventus sarà una sfida nella sfida, visto che i riflettori più importanti saranno puntati sui due numeri 10, Rafael Leao e Kenan Yildiz.

Dopo aver vinto la personale sfida contro l'altro diez di Milano, Lautaro Martinez, in occasione del 4 a 4 contro l'Inter dello scorso 27 ottobre, il giovane talento turco vuole confermarsi una volta e per tutte ribaltando Milan e Leao in casa loro, a San Siro. Questa mattina Tuttosport ha compiuto un'analisi della situazione, mettendo a confronto i due giocatori e parlato di una sfida che "in realtà già oggi molto più equilibrata", nonostante i 6 anni di differenza, anche perché alla fine il portoghese non ha (ancora) compiuto quel definitivo salto di qualità che ci si aspettava dopo l'incredibile stagione dello scudetto.

Per molti, comunque, Leao è quello affermato, Yilidz l'astro nascente, come confermano anche i principali siti di mercato, che valutano il rossonero 80 milioni di euro, mentre lo juventino la metà, 40. Ed è per questo che il Milan deve stare attendo alla qualità del turco, che domani pomeriggio punterà a ribaltare pronostici e valutazioni, cercando di incidere proprio come fatto in occasione del derby d'Italia.

LEAO-YILDIZ: I NUMERI A CONFRONTO - Nell'analisi dei due numeri 10 di Milan-Juventus, Tuttosport ha riportato una serie di dati piuttosto interessanti accompagnati anche da delle heatmap. Queste mostrano che il Yilidz rientra maggiormente sulla trequarti difensiva, ma anche che, mentre Leao si accentra solo in corrispondenza dell’area avversaria, il turco lo fa anche a centrocampo per partecipare alla costruzione.

Un maggiore coinvolgimento nella manovra dunque testimoniati anche dal fatto che Yildiz effettua in media quasi 23 passaggi a partita contro i 19 di Leao, il 20 per cento in più, e con una precisione nettamente superiore (88% contro 79%). Lo stesso vale per la fase di non possesso, con il bianconero che effettua più del triplo dei tackle a partita (2,1 contro 0,6) e recupera quasi il doppio dei palloni (3,2 contro 1,9). Leao compensa la minore presenza nel gioco con una superiore incisività nei suoi spunti, con 2,4 dribbling riusciti a partita e una percentuale del 67% (+13% rispetto ad Yildiz che nel prova 1.6 a partita). Superiorità, questa, che si riflette in un assist in più, in una grande occasione creata in più e soprattutto in 4,3 expected gol contro gli 1,3 di Yildiz, che al tiro torna però a farsi preferire.