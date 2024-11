Tuttosport - Leao ritrovato: super in campo, maturo nelle dichiarazioni

vedi letture

Rafael Leao è sempre sulla bocca di tutti, nel bene o nel male. Dopo un inizio di stagione molto difficoltoso in cui andavano trovate le misure con un nuovo allenatore e con un nuovo tipo di calcio, finalmente la rotta sembra essere stata invertita e da qualche giorno a questa parte si parla solo bene del talento portoghese. Ora deve portarsi dietro questa continuità per tutta la stagione.

Super in campo e maturo fuori

Nel pezzo di questa mattina di Tuttosport non vengono usati mezzi termini: Rafael Leao è ritrovato. Effettivamente dalla memorabile notte di Madrid il numero 10 rossonero sembra finalmente aver ritrovato se stesso. Sotto i riflettori dello stadio più importante del mondo, il portoghese con tutti i suoi compagni ha offerto una prestazione quasi perfetta e questo gli ha permesso di guadagnare fiducia e consapevolezza che aveva perso nel corso dei primi mesi stagionali. A Cagliari non si è spento, anzi ha fatto anche meglio con una doppietta. E poi c'è stata la Nazionale: nella gara contro la Polonia, gol e tra i migliori in campo. Ma è anche con le parole che ha dimostrato di essere tornato, dimostrandosi più maturo quando gli è stato chiesto di Paulo Fonseca: "Non ho nulla contro l'allenatore. Sono cose che succedono, ma è una questione risolta. Non mi piace stare in panchina, mi piace sempre aiutare la squadra. Le decisioni le deve prendere l'allenatore. Sia in Nazionale che al Milan, io cerco di dare sempre il massimo per aiutare la mia squadra"

E ora...

Il fatto che sia ritornato ad alti livelli, però, non è da considerarsi un punto d'arrivo: al contrario, è necessario che per Leao sia un punto di partenza per portare queste nuove consapevolezze con sè anche ora che ci si addentra nel vivo della stagione. Rafa è sempre stato un uomo della squadra e la questione era trovare la giusta formula magica con Fonseca. Ora che sembra essere stata trovata, il portoghese è più leggero e deve portare questa sua qualità e la voglia di determinare anche nel prosieguo della stagione. In particolare in campionato, e proprio a partire da sabato 23 novembre contro la Juventus, sarà necessario per il Milan risalire la classifica per non rimanere già tagliati fuori dalla lotta per le posizioni che contano. Per farlo ci sarà bisogno dell'aiuto di questo Rafa Leao.