Tuttosport - Leao strappa in campo: e fuori? E la lotta Lille-Sporting continua...

78 metri. Tanta è stata la distanza percorsa da Rafael Leao sul prato del Diego Armando Maradona di Napoli per spezzare in due, in tre e in quattro la difesa del Napoli, entrare in area e appoggiare a Giroud per il più facile dei gol. Leao continua a strappare in campo e a portare il Milan, mano nella mano, sulla sua giostra. Quando ci sarà invece lo strappo decisivo fuori dal campo?

Gullit? No, Rafa

Tuttosport questa mattina, come molti altri in questi giorni successivi all'impresa rossonera a Napoli, ha ripescato un'azione che Ruud Gullit fece il 1° maggio 1988. Il campo era lo stesso (allora San Paolo), la fascia sinistra era la stessa: la cavalcata molto simile, forse con qualche giocatore in meno da saltare, e l'assist per Van Basten che appoggia in rete praticamente identico. Si può dire che, idealmente, Leao ha iniziato a ripercorrere le orme di Gullit, un giocatore che ha fatto la storia del Milan e che con i rossoneri ha vinto tutto quello che c'era in palio. Il portoghese ha guidato, insieme ai suoi compagni, il Milan alle semifinali di Champions e dopo aver vinto lo scudetto l'anno scorso vuole togliersi altri sfizi.

Di tutto

Per questo motivo il Milan vuole tenere Rafael Leao. I discorsi e le trattative per il suo rinnovo di contratto stanno andando avanti da diverso tempo ormai e ci sono degli ostacoli importanti che ancora non si è trovato il modo di aggirare. L'ultima proposta del club rossonero era del valore di 7.5 milioni di euro, che pareggiava le richieste del portoghese e del suo entourage. Il problema è il bonus alla firma che gli stessi chiedono a Maldini e Massara, un bonus che aiuterebbe il calciatore a togliersi il peso della multa da pagare allo Sporting in compartecipazione con il Lille: il Milan direttamente non può intervenire e non ha intenzione di farlo. In tutto questo proprio Sporting Lisbona e Lille stanno facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ed entrambi i club hanno presentato nuovi esposti alla Uefa: i portoghese addirittura vorrebbero corrisposta la cifra di 45 milioni, valore della clausola rescissoria che proteggeva Rafa ai tempi dello Sporting; il Lille vorrebbe addirittura far ricadere tutto il peso del risarcimento sul giocatore. L'obiettivo per il Milan è chiudere entro l'estate ma queste grane in qualche modo andranno risolte.