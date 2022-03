Tuttosport - Lille, Renato Sanches via in estate: Milan in prima fila, in corsa anche Juventus e club inglesi

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Con Franck Kessie che con ogni probabilità andrà via al termine di questa stagione, il Milan è alla ricerca di un grande centrocampista che possa prendere il suo posto nella rosa di Stefano Pioli. Il nome più caldo che viene accostato ai rossoneri negli ultimi mesi è quello di Renato Sanches, giocatore del Lille che i dirigenti del club di via Aldo Rossi hanno già provato a portare a Milanello a gennaio. Purtroppo il tentativo milanista non è andato a buon fine, ma il Milan ci riproverà sicuramente in estate.

VIA IN ESTATE - Il portoghese lascerà certamente la squadra francese alla fine di questa stagione in quanto ha un contratto fino al 2023 e dunque il Lille, per non correre il rischio di perderlo a zero fra dodici mesi, nel prossimo mercato estivo sarà di fatto costretto a cederlo così da incassare qualche milione. Il Milan è da tempo sulle sue tracce, ma non è l'unico club che ha messo gli occhi sull'ex Bayern Monaco: come riferisce stamattina Tuttosport, infatti, anche la Juventus avrebbe fatto dei sondaggi per Renato Sanches.

SFIDA DI MERCATO - Oltre alle due società italiane, il centrocampista classe 1997 ha parecchi estimatori anche in Inghilterra. Per questo, da quello che filtra in Portogallo, in estate si preannuncia un bella sfida di mercato tra Milan, Juventus e i soliti club di Premier League. Vedremo chi la spunterà, il Lille attende solo le offerte ufficiali, nella speranza che possa scatenarsi un'asta così da ottenere più milioni possibili dalla cessione di Renato Sanches.