Tuttosport - Ma quale scudetto: Milan, così è a rischio anche la Champions!

vedi letture

Dopo il pareggio contro la Juventus, Paulo Fonseca ha dichiarato di credere ancora nello scudetto: "Non siamo soddisfatti, però so che per le persone è difficile pensarlo, ma io continuo a credere allo scudetto. Ci sono tante partite da giocare e tanti punti che le squadre possono perdere". Peccato che per ora chi continua a perdere punti è proprio il Milan che al momento è distante dieci lunghezze dalla vetta (con una partita da recuperare).

CHAMPIONS A RISCHIO? - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che per il Diavolo non solo è un'utopia parlare di scudetto, ma ad oggi è a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League che, si sa, è l'obiettivo minimo del Milan. Al momento i rossoneri sono settimi, a -9 dal quarto posto della Fiorentina e hanno davanti anche Lazio e Juventus. Dunque la situazione è tutt'altro che semplice e il rischio di restare fuori dalla Champions è purtroppo concreto.

PEGGIOR AVVIO - Per fortuna del Diavolo, mancano ancora tante partite e, come dice Fonseca, anche le altre perderanno dei punti, ma è arrivato il momento per il Milan di fare un bel filotto di vittorie perchè non si può permettere di allontanarsi ancora di più dalle prime quattro posizioni. Con 19 punti in dodici giornate, il tecnico portoghese ha ottenuto il peggior avvio dei rossoneri dalla stagione 2019-2020 quando ottenne 13 punti con Marco Giampaolo in panchina. Un anno fa, con Stefano Pioli al comando, la formazione milanista era terza con 26 punti. Serve quindi un cambio di marcia immediato perchè restare fuori dalla Champions a fine stagione sarebbe un disastro inimmaginabile.