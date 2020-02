Tuttosport - Made in Milan: da Gigio a Gabbia, i giovani cresciuti nel vivaio sono l'oro dei rossoneri

L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Matteo Gabbia, ma in questi anni sono diversi i giovani prodotti del settore giovanile milanista che hanno fatto il loro esordio in prima squadra. E alcuni di loro sono tutt'ora in rosa, come per esempio Davide Calabria e Gigio Donnarumma. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che, dopo anni in cui non hanno trovato grande spazio nel Milan, ora i giovani sono la base della squadra milanista.

GIGIO LA BANDIERA - Il simbolo del "Made in Milan" è certamente Gianluigi Donnarumma, che ieri ha compiuto 21 anni: Gigio, nonostante la giovanissima età, è già una bandiera del club di via Aldo Rossi che è al lavoro per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2021. Non sarà facile visto che trattate con il suo agente, Mino Raiola, è piuttosto complicato, ma trattenere uno come Donnarumma sarebbe fondamentale per dimostrare che il progetto di Elliott è ambizioso. Di tempo per trovare un accordo ce n'è ancora, ma il Milan non può permettersi di arrivare a fine stagione con Gigio a soli 12 mesi dalla scadenza.

UN ALTRO MALDINI - Un altro prodotto del settore giovanile milanista che fa parte ormai da qualche stagione delle prima squadra rossonera è Calabria, che ha già superato le 100 presenze con la maglia del Milan. La speranza in via Aldo Rossi è che presto anche Daniel Maldini, che ha già esordito in Serie A contro il Verona, possa diventare un perno fisso della prima squadra.