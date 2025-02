Tuttosport - Maignan vale un rinnovo così oneroso? Chevalier pronto a scalzarlo al Milan ed in Nazionale

Le ultime prestazioni di Mike Maignan hanno fatto sorgere un dubbio all'interno dell'ambiente milanista: ma il portiere francese vale un rinnovo tanto oneroso come quello che stanno discutendo? Considerato il valore assoluto del giocatore, la risposta a questa domanda è positiva, ma i tanti errori che hanno e stanno caratterizzato il 2025 del capitano del Milan lasciano pensare diversamente.

Di questo passo Maignan rischia addirittura di perdere il posto in Nazionale per mano di Lucas Chevalier, portiere classe 2001 del Lille che in questa stagione si starebbe mettendo in mostra con prestazioni, invece, di assoluto livello. Ed il nome del connazionale del numero 16 sarebbe finito anche nel mirino della dirigenza rossonera, che stando a Tuttosport potrebbe seriamente valutare la possibilità di mettere in atto un passaggio di consegne tra i pali nella prossima estate, soprattutto se il rendimento di Maignan dovesse continuare ad essere questo.

Chevalier non sarebbe però l'unico portiere che il Milan monitorerebbe per la porta. Sulla lista del gruppo di lavoro rossonero ci sarebbe anche Elia Caprile del Cagliari, che lo scorso 11 gennaio si mise in grande mostra chiudendo la saracinesca a San Siro non permettendo alla formazione di Conceiçao di trovare la prima vittoria in campionato con il neo allenatore in panchina. Insieme all'ex Napoli il Milan valuterebbe anche Marco Carnesecchi come possibile sostituto di Mike Maignan, profilo decisamente più defilato rispetto agli altri considerata l'alta valutazione che l'Atalanta fa del suo cartellino (40 milioni di euro).