Tuttosport - Maldini cerca un "10" da Milan: al vaglio diverse opzioni per capire che tipo di giocatore serve

Il Milan cerca un trequartista. Questa, al momento, è l’unica certezze. Resta da capire tutto il resto. Che tipo di giocatore? A quale prezzo? Serve un vero numero 10 o un profilo "diverso", che sappia magari destreggiarsi anche in altre zone dell’attacco? Come riporta Tuttosport, sono davvero tanti i nomi accostati al Milan, e non facile districarsi tra verità, mezze verità e bufale assolute.

ISCO PIACE - Al di là delle cifre, che variano a seconda del giocatore, anche le caratteristiche tecniche hanno il loro peso nella valutazione. Ilicic, ad esempio, ha un costo accessibile, ma non è più giovanissimo. Però ha esperienza e conosce alla perfezione il nostro calcio. Coutinho, invece, è reduce da una stagione complicata per via degli infortuni e ha un ingaggio fuori portata (non soltanto per il Milan, ma per molte altre società). In Spagna, sponda Real, c’è un certo Isco, campione che piace molto ai rossoneri, ma bisogna capire quali sono le pretese economiche dei Blancos.

ZIYECH IN POLE - Tra i papabili ci sono anche James Rodriguez (anche in questo caso, il suo stipendio è piuttosto alto), Ceballos, Tadic e Ziyech, forse l’elemento che maggiormente stuzzica l’interesse di Maldini e Massara. Ma strapparlo al Chelsea in prestito con riscatto sarà un’impresa ardua. Infine, occhio al giovane Van De Beek, altro esubero (del Manchester United) che potrebbe far comodo al Milan. Insomma, tanti nomi, tanti profili diversi. La scelta non sarà semplice.