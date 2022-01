Tuttosport - Mercato agli sgoccioli: Milan in attesa per Thiaw, in uscita occhio a Castillejo e Daniel Maldini

Il Milan, con ogni probabilità, non si presenterà nemmeno al nastro di arrivo del calciomercato. A poche curve dal traguardo, infatti, difficilmente di dirigenti rossoneri riusciranno a mettere a referto un colpetto in entrata, a meno che da Gelsenkirchen non arrivi un’apertura importante sul fronte Thiaw.

Nessun segnale dalla Germania

Come riporta Tuttosport, il Milan valuta il difensore non più di 6 milioni complessivi, mentre lo Schalke ha fissato il prezzo del cartellino a 8-10 milioni. La società tedesca, considerato anche l’interesse di altre squadre per il ragazzo, non sembra intenzionata a fare sconti, ma bisogna comunque monitorare la pista fino a domani, giorno di chiusura della sessione di gennaio del mercato. Al momento, le possibilità che il Milan possa rimanere così, senza aggiungere nuove pedine alla rosa, sono concrete.

Movimenti in uscita

Diverso, invece, il discorso sul versante partenze. Castillejo attende notizie da via Aldo Rossi: stando a quanto riferito sempre da Tuttosport, il Valencia è seriamente interessato all’esterno rossonero, ma non ha ancora formulato una proposta che possa convincere del tutto il Milan. Per quanto riguarda Daniel Maldini, invece, la posta che porta alla Spal si è un po’ raffreddata: domani si capirà se il giovane trequartista lascerà Milanello o se ogni discorso su di lui verrà rimandato in estate.