Tuttosport - Mercato Milan, è mancato solo la ciliegina: alla fine l'attaccante esterno chiesto da Gattuso non è arrivato

Il Milan è stato certamente uno dei protagonisti del mercato invernale, durante il quale ha preso due titolari, cioè Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek. Nei progetti milanisti c'era anche la volontà di soddisfare la richiesta di Rino Gattuso che aveva avrebbe voluto un vice-Calhanoglu sulla sinistra, ma purtroppo Leonardo e Maldini non sono riusciti a chiudere anche questo colpo, che sarebbe stato la ciliegina sulla torta della campagna acquisti rossonera.

FINO ALLA FINE - A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega che il Milan ha comunque provato fino alla fine a regalare un altro innesto a Gattuso: in particolare, il club di via Aldo Rossi aveva puntato forte su Yannick Ferreira Carrasco, trovando anche un accordo con il giocatore belga, ma poi non è riuscito a raggiungere un'intesa con i cinesi del Dalian Yifang. Nella giornata di ieri, poco prima della chiusura del mercato, si è sparsa la voce che al Milan fossero stati offerti sia Verdi del Napoli che Defrel della Sampdoria, ma nessuna delle due piste ha trovato conferme.

AVANTI COSI' - Gattuso dovrà quindi proseguire la stagione con la stessa rosa di esterni, cioè Suso, Calhanoglu, Borini e Castillejo. Da un punto di vista numerico, non ci saranno problemi per il tecnico milanista, ma sicuramente un rinforzo di qualità gli avrebbe fatto molto comodo nella corsa verso il quarto posto e la Champions League. Nonostante il mancato arrivo di un esterno, il Milan merita comunque un voto molto alto per il mercato di gennaio. Ora è tutto nelle mani di Rino Gattuso.