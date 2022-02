Tuttosport - Mercato Milan, i possibili movimenti in difesa e a centrocampo: obiettivi Botman e Sanches, torna Pobega

Il mercato di gennaio si è concluso da poche ore, ma si inizia ovviamente già a parlare di quello estivo. In casa rossonera, il grande obiettivo sarà ancora il difensore centrale, anche se movimenti importanti potrebbero esserci anche a centrocampo, dove con ogni probabilità ci sarà l'addio di Franck Kessie che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan e dunque alla fine di questa stagione andrà via a zero.

NUOVO TENTATIVO - Per quanto riguarda la difesa, come riporta stamattina Tuttosport, il primo nome della lista è sempre quello di Sven Botman, centrale del Lille che i rossoneri hanno provato già a prendere a gennaio, ma i francesi hanno fatto muro. Ora Maldini e Massara ci riproveranno in quanto l'olandese viene visto come il partner ideale di Tomori al centro della retroguardia milanista. In via Aldo Rossi non sono poi convinti del tutto dal rendimento di Fodé Ballo-Touré e per questo starebbe valutando la sua cessione in estate: per sostituirlo, piace molto Adriano Truffert, terzino sinistro classe 2001 del Rennes e della Francia Under 21.

MOSSE A CENTROCAMPO - Da capire poi cosa succederà anche a centrocampo visto il sempre più probabile addio di Kessie che continua a non voler firmare il prolungamento di contratto. Le certezze per il prossimo anno al momento sono Sandro Tonali e Ismael Bennacer, da cui ripartiranno Pioli e il Milan. A loro due si aggiungeranno poi Yacine Adli, acquistato la scorsa estate per 10 milioni di euro dal Bordeaux e rimasto in Ligue1 per questa stagione, e Tommaso Pobega, il quale rientrerà a Milanello dopo il prestito al Torino. Con l'addio di Kessie, il club rossonero pensa però ad un grande rinforzo anche a centrocampo: il nome più caldo è quello di Renato Sanches del Lille che viene visto come il perfetto ricambio dell'ivoriano.