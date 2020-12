Tuttosport - Mercato Milan, priorità al difensore: due i nomi. Occhi su Soumaré per il centrocampo

"Un mercato creativo", con un’intenzione ben precisa: "Non stravolgere la squadra che ha dimostrato di essere competitiva". Paolo Maldini è stato chiaro, ribadendo nuovamente il concetto, o meglio, la linea che la società intende seguire: se ci sarà l’opportunità, quindi l’occasione giusta al prezzo giusto, il Milan non si tirerà indietro e investirà già a gennaio. Ma senza scombussolare gli equilibri finalmente raggiunti.

DIFESA - Insomma, acquisti mirati e funzionali, senza sprechi né colpi sensazionali. Come riporta Tuttosport, che fa il punto sulle strategie del club rossonero in vista della sessione invernale del calciomercato, l’obiettivo principale resta il difensore. I nomi caldi sono due: Simakan e Kabak. Lo Strasburgo chiede 15 milioni di euro per il centrale francese (il Milan, che ha già ottenuto il sì del giocatore, ne offre 10 più bonus), lo Schalke, invece, ne vuole addirittura 25 per il turco (decisamente troppi).

CENTROCAMPO E ATTACCO - Non è da escludere un innesto in mediana, sempre alle giuste condizioni (tecniche ed economiche). In tal senso, Soumaré del Lille è un profilo che piace molto. Capitolo vice-Ibra: la pista Scamacca sembra destinata a spegnersi dopo le dichiarazioni rilasciate dall’a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali: "Abbiamo deciso di mandarlo in prestito perché l’anno prossimo può essere un nostro protagonista". Il ragazzo, dunque, non è sul mercato.