Tuttosport - Mercato Milan, tra le priorità anche un terzino destro di qualità. Due nomi caldi: Emerson Royal e Tiago Santos

Quando si parla del mercato estivo del Milan, si fa riferimento sempre al grande investimento che il Diavolo farà in attacco. Ma i dirigenti milanisti hanno anche altre priorità, tra cui un terzino destro di qualità. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport che fa in particolare due nomi, vale a dire quelli di Emerson Royal del Tottenham e di Tiago Santos del Lille.

PRIMO APPROCCIO - Si tratta di due terzini che hanno caratteristiche importanti, come la fase propulsiva in attacco e la capacità di poter essere impattanti nella metà campo offensiva. Per quanto riguarda Emerson Royal, due giorni fa a Casa Milan si è visto l'intermediario Stefano Castagna, con i dirigenti rossoneri che hanno così avuto il primo e vero approccio per il brasiliano che il Diavolo tiene d'occhio ormai già da diverse stagioni.

PUPILLO DI FONSECA - Tiago Santos è invece un pupillo di Paulo Fonseca, che tra qualche giorno verrà ufficializzato come nuovo allenatore del Milan al posto di Stefano Pioli. I due hanno lavorato insieme quest'anno al Lille e il terzino destro portoghese è cresciuto parecchio. E chissà che ora i due non possano ritrovarsi insieme anche a Milanello...