Tuttosport - Mercato Milan: tutto ruota intorno al rinnovo di Leao. Due nomi per l'attacco: Zaniolo e David

In casa rossonera si sta iniziando a pensare al mercato estivo, che ruoterà tutto (o comunque in gran parte) intorno al rinnovo di Rafael Leao : se non dovesse prolungare entro la fine di questa stagione, infatti, il portoghese verrebbe messo sul mercato e il Milan punterebbe ad incassare 70-80 milioni di euro, cifra che verrebbe poi reinvestita per rinforzare la rosa milanista.

IL RINNOVO DI RAFA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in via Aldo Rossi continua a filtrare un cauto ottimismo, ma per ora la firma di Leao continua a non arrivare. I contatti tra le parti vanno avanti per provare a colmare la distanza tra domanda e offerta e arrivare finalmente alla tanto attesa fumata bianca. Il Milan ha messo sul piatto un'offerta importantissima: 6,5 milioni più 1,2 di bonus facilmente raggiungibili. L'entourage del portoghese rimane invece fermo su una base da 7,5 milioni.

ZANIOLO E DAVID - La speranza è che Leao possa convincersi presto a firmare il rinnovo. Intanto però Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando diversi profili per rinforzare l'attacco in attesa di capire quale sarà il futuro di Rafa: in estate, non è per esempio escluso un ritorno di fiamma per Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato del Diavolo già a gennaio, mentre per il ruolo di centravanti in cima alla preferenze c'è ora Jonathan David del Lille, con Okafor del Salisburgo e Openda del Lens in seconda fila. Il canadese ha una valutazione molto alta da 50 milioni e la concorrenza è tanta (Barcellona e Napoli su tutte), ma con i soldi di Leao il Milan avrebbe la forza per entrare nella corsa al giocatore.