Tuttosport - Milan a caccia di un altro attaccante: Fullkrug in pole, proseguono i contatti anche per Abraham e Duran

Nella giornata di ieri, Alvaro Morata ha firmato il suo contratto con il Milan che ha finalmente trovato il suo nuovo numero 9. Ma in via Aldo Rossi non si accontentano e puntano a prendere anche un'altra punta da inserire nella rosa di Paulo Fonseca. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il Diavolo sta tenendo vivi i contatti con soprattutto tre giocatori.

TRE PISTE - In pole c'è Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund, per il quale prosegue positivamente il dialogo con gli agenti. Ma il tedesco non è l'unico sotto osservazione perchè restano aperte e calde anche le piste che portano a Tammy Abraham della Roma e a Jhon Duran dell’Aston Villa. In via Aldo Rossi sono anche giorni di riflessione per trovare il giocatore giusto su cui affondare sia a livello economico che a livello tecnico.

IN BILICO - Non va dimenticato, però, che nella rosa rossonera c'è già anche un altro centravanti, vale a dire Luka Jovic che ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Milan. Nonostante ciò, la sua permanenza a Milanello è fortemente in bilico, soprattutto se, oltre a Morata, dovesse arrivare effettivamente un altro attaccante. Sul giocatore serbo, nelle ultime ore, c'è da registrare l’interessamento del Fenerbahçe.