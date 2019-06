Tuttosport - Milan, a Giampaolo un centrocampo più tecnico: un regista e una mezzala di qualità e corsa

Sono giorni intensi per Maldini e Boban, giorni di incontri, proposte, valutazioni. I due manager sono a caccia di rinforzi in vista della nuova stagione. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il reparto che al momento necessita delle maggiori attenzioni è il centrocampo. Certo, serviranno anche un difensore centrale e un attaccante, ma è in mezzo che il Milan vuole incidere maggiormente.

QUALITA’ - La mediana di Gattuso era formata da giocatori tendenzialmente fisici, quella di Giampaolo, invece, dovrà essere più tecnica. I rossoneri, oltre a un regista, sono alla ricerca di una mezzala che sappia abbinare qualità e corsa. Tre i nomi in cima alla lista di Maldini e Boban: Veretout, Pellegrini e Praet. Nella giornata di ieri l’agente del centrocampista della Fiorentina ha incontrato i vertici di via Aldo Rossi: per il giocatore viola, che ha deciso di lasciare Firenze, servono almeno 20 milioni di euro.

SOGNO TORREIRA - Sotto osservazione anche Pellegrini e Praet. Il Nazionale azzurro ha una clausola da 30 milioni (pagabile in due tranche da quindici) che ingolosisce parecchio, mentre Praet è un pallino di Giampaolo, ma la Sampdoria chiede tanti soldi per lasciarlo partire. Capitolo playmaker: Torreira resta il grande sogno, Sensi l’obiettivo concreto, sempre che il Sassuolo decida di abbassare le proprie pretese.