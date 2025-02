Tuttosport - Milan a Rotterdam con Pulisic, Felix, Gimenez e Leao? Opzione intrigante, ma anche un po’ obbligata

Sabato sera contro l'Empoli, la svolta della partita del Milan è arrivata con l'inserimento in campo nel secondo tempo di Christian Pulisic, Rafael Leao e Santiago Gimenez. Tutti i tifosi milanisti non vedevano l'ora di ammirare questi tre giocatori insieme a Joao Felix, l'unico dei quattro ad essere partito titolare contro i toscani. Il 4-2-fantasia si vedrà anche mercoledì sera a Rotterdam nell'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord?

EMERGENZA A CENTROCAMPO - Come spiega questa mattina Tuttosport, Sergio Conceiçao è molto tentato da questa possibilità, ma anche un po' obbligato visto che il Milan volerà in Olanda in emergenza: il club rossonero ha fatto un grande mercato invernale, ma in lista UEFA possono essere fatti solo tre cambiamenti (sono stati messi dentro Walker, Felix e Gimenez) e quindi Warren Bondo e Riccardo Sottil non sono stati inseriti nell'elenco dei calciatori che potranno giocare la seconda parte della competizione. A loro due vanno poi aggiunti anche altri due centrocampisti che non saranno della partita, vale a dire l'infortunato Ruben Loftus-Cheek e lo squalificato Yunus Musah.

SCELTA QUASI OBBLIGATA - Con così tanti assenti in mezzo al campo, le scelte di Conceiçao sono quasi obbligate: l'unica alternativa al 4-2-fantasia è l'inserimento dal primo minuto di Filippo Terracciano per un Milan un po' meno offensivo e più coperto. Vedremo cosa deciderà di fare l'allenatore rossonero, consapevole del fatto che se dovesse mettere dall'inizio Pulisic, Felix, Gimenez e Leao servirà grande spirito di sacrificio anche da parte loro per dare una mano in fase di non possesso, altrimenti per Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders si prospetterà una serata tanto complicata quanto faticosa.