Tuttosport - Milan al lavoro per blindare i big: da Gigio a Calhanoglu e Ibra, rinnovi cruciali

Acquisti e cessioni, ma non solo: in via Aldo Rossi si lavora anche (e soprattutto) ai rinnovi dei calciatori in scadenza. Come riporta Tuttosport, proseguono i discorsi con gli entourage di Donnarumma e Calhanoglu, due leader e pilastri del Milan di Pioli. Perdere due elementi del genere, per di più a costo zero, rappresenterebbe un doppio autogol che Maldini, ovviamente, vuole evitare. Per questo bisognerà fare uno sforzo economico.

VOGLIA DI MILAN - Una cosa è certa: sia Gigio che Hakan non hanno mai messo in discussione il loro futuro in rossonero. In altre parole: i due vogliono restare. Per arrivare a un accordo sul prolungamento di Donnarumma potrebbe essere necessario l’inserimento di una clausola rescissoria legata alla partecipazione o meno del Milan alla Champions. Per quanto riguarda lo stipendio, invece, si parla di 7-7.5 milioni netti all’anno. Sul fronte Calhanoglu le cifre sono inferiori, ma il turco vorrebbe qualcosa in più rispetto ai 3.5 milioni proposti dal club. Il punto d’incontro è indicato a 4 milioni più bonus.

ALTRE QUESTIONI - Nei prossimi mesi bisognerà discutere anche di Ibrahimovic, il cui accordo con il Milan scadrà sempre a giugno. Stando a quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, con lo svedese ci sarà un confronto in primavera. Ma in casa rossonera si pensa anche ai rinnovi dei calciatori in scadenza nel 2022. Tra questi ci sono Romagnoli, Calabria e Kessie: tutti e tre hanno già manifestato la loro volontà di rimanere e aspettano solo una chiamata dai vertici societari.