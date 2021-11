Tuttosport - Milan al lavoro per blindare Leao: vicino il rinnovo fino al 2026

L'anticipazione di ieri di Milannews.it sul rinnovo sempre più vicino di Rafael Leao con il Milan (clicca qui per leggerla) trova conferme questa mattina anche su Tuttosport che spiega che nelle ultime settimane i dirigenti rossoneri hanno avuto diversi colloqui proficui con il suo agente Jorge Mendes, tanto che le parti sono vicinissime a trovare un accordo.

SIAMO AI DETTAGLI - Il giovane attaccante portoghese dovrebbe firmare nelle prossime settimane un contratto fino al 2026 con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Ci sono ancora dei dettagli da limare, ma il grosso è stato fatto e dunque Leao, che al Milan si trova benissimo e ha dato mandato al suo rappresentante di trovare una soluzione per farlo restare a lungo in rossonero, è pronto per legarsi ancora di più al club di via Aldo Rossi.

MATURAZIONE - Arrivato a Milanello nell'estate del 2019, Leao ha avuto parecchi alti e bassi nelle prime due stagioni, mentre quest'anno sta vivendo l'annata della sua definitiva esplosione e maturazione: il portoghese è diventato un giocatore fondamentale per il Milan e Stefano Pioli lo sta utilizzando con grande continuità. Il club rossonero non ha mai pensato di cederlo, né lui ha mai pensato di andare via, ora è arrivato il momento di prolungare il suo rapporto con il Diavolo.