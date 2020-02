Tuttosport - Milan, ambizione Champions: -8 dal quarto posto, con Ibra è partita la rimonta

Chiamatelo effetto Ibrahimovic. Il Milan, dopo la scoppola rimediata a Bergamo prima di Natale, ha cambiato volto e passo. I rossoneri hanno chiuso il 2019 all’undicesimo posto con 21 punti. Quaranta giorni e quattro partite dopo, la squadra di Pioli - come evidenzia Tuttosport - ha guadagnato tre posizioni in classifica e ha sensibilmente le distanze con le zone europee.

AMBIZIONE - Il Milan ha riacciuffato l’Europa League, ovvero l’obiettivo minimo fissato a inizio stagione. Ma l’ambizione - inutile girarci intorno - è un’altra. Una pazza idea chiamata Champions. Solo una follia? Forse. Ma chissà: nel calcio tutto e possibile. Anche perché il -14 dal quarto posto di qualche settimana fa si è trasformato in un -8. Inoltre, prima c’erano sei squadre tra i rossoneri e la Roma, oggi c’è solo l’Atalanta.

FILOTTO - Insomma, tutto può accadere. Soprattutto con un Ibrahimovic in più nel motore. Lo svedese ha dato un nuovo impulso ai compagni, ha acceso in loro una scintilla. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: nelle ultime quattro gare di campionato, il Milan ha messo a referto 10 punti (come la Lazio) Nessun’altra big ha fatto meglio. E allora, perché non crederci? Sognare, in fondo, non costa nulla.